«الأمر بالمعروف» تحذر من حساب ينتحل صفتها على «تيك توك»

الرياض - محمد عبدالله - حذرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حساب منتحل على موقع الـ «تيك توك».

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة، تركي بن عبدالله الشليل، عبر حساب رئاسة الهيئة بموقع «تويتر« أن الرئاسة العامة رصدت حساباً عبر موقع الـ (تيك توك) قد انتحل الاسم الرسمي للرئاسة وشعارها.

وتختص الهيئة وفقاً لتنظيمها بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين من بعده، مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.

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