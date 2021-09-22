شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن عبدالمحسن يٌقدّم أوراق اعتماده سفيرًا بالبرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى الجمهورية البرتغالية، نسخة من أوراق اعتماده، للسكرتير العام بوزارة الخارجية في الجمهورية البرتغالية السفير الفارو مندوسا مورا، وذلك بمقر وزارة الخارجية البرتغالية في لشبونة.

ورحب السكرتير العام بوزارة الخارجية البرتغالية بسموه، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله.

حضر الاستقبال نائبة رئيسة المراسم بوزارة الخارجية البرتغالية الدكتورة ماريا بيلار.