اخبار السعوديه

الصرار تكتسي بالأعلام والزينة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصرار تكتسي بالأعلام والزينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية الصرار من تزيين الشوارع وتركيب الأعلام واللوحات، احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ19.

وأوضح رئيس البلدية م. نقاء أبو هليبة، أن أعمال البلدية شملت تركيب 1000 علم و50 لوحة إعلانية و550 إضاءة تزيينية في الشوارع العامة في الصرار والمراكز التابعة.

وقال إن البلدية تحرص على المشاركة في كل الأنشطة والمناسبات، خاصة المناسبات الوطنية، مهيبا بالجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة ، كما دعا إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية، لينعم بها الجميع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا