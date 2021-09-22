شكرا لقرائتكم خبر عن الصرار تكتسي بالأعلام والزينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية الصرار من تزيين الشوارع وتركيب الأعلام واللوحات، احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ19.

وأوضح رئيس البلدية م. نقاء أبو هليبة، أن أعمال البلدية شملت تركيب 1000 علم و50 لوحة إعلانية و550 إضاءة تزيينية في الشوارع العامة في الصرار والمراكز التابعة.

وقال إن البلدية تحرص على المشاركة في كل الأنشطة والمناسبات، خاصة المناسبات الوطنية، مهيبا بالجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة كورونا، كما دعا إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية، لينعم بها الجميع.