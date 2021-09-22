شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. 2500 علم و400 لوحة ومجسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توشحت شوارع وميادين الخبر بالأعلام واللوحات الوطنية التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة، احتفاء باليوم الوطني.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر، م. سلطان الزايدي، أنه تم تركيب أعلام المملكة بجميع الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة، في منظر يعكس أجواء البهجة والانتماء الوطني، مشيرا إلى تركيب 2500 علم في شوارع وميادين الخبر الرئيسية، وأكثر من 400 لوحة ومجسم تحمل شعار المناسبة «هي لنا دار»، متضمنة عبارات وطنية.

وأضاف أنه تم تجميل مختلف أرجاء المدينة من خلال إضاءة المعالم والشوارع كافة، وتزيين الميادين والمجسمات الجمالية والنوافير بتشكيلات متنوعة من الإضاءة الخضراء، كما سيتم خلال احتفالات اليوم الوطني توزيع الهدايا على الزوار في الأماكن العامة؛ احتفاء بهذه المناسبة.