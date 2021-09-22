شكرا لقرائتكم خبر عن القيصومة.. 350 علما وتزيين أعمدة الإنارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية القيصومة استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 91، من خلال تحسين وتجميل المداخل والشوارع الرئيسية والميادين العامة والحدائق وممشى القيصومة العام.

وأوضح رئيس البلدية م. أحمد السلمي، أنه جرى تركيب 350 علما بالشوارع والميادين، ولوحات تهنئة، بالإضافة إلى تزيين أعمدة الإنارة باللونين الأبيض والأخضر في عدد من المواقع بالشوارع الرئيسية.

وأبان السلمي أن البلدية طبعت عددا من اللافتات والبنرات المعبرة بمناسبة اليوم الوطني، إضافة إلى تجهيز الحدائق لاستقبال الزوار والمرتادين، لافتا إلى أنه تم تزيين مبنى البلدية بالإضاءة التفاعلية الخضراء والأعلام الوطنية الكبيرة والبنرات.