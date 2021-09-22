شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجسمات مضيئة بمداخل وميادين النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية محافظة النعيرية جميع استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة، وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. نايف الرجباني، أنه تم تركيب ٨٠٠ علم و٢٠٠ لوحة احتفالية وتزيين ١٠٠٠ عامود إنارة بالإضاءات الجمالية، و٣ مجسمات مضيئة، بمداخل وميادين المحافظة، وتزيين واجهات المباني الحكومية والمرافق والحدائق العامة، بالإضافة إلى توزيع هدايا على الأطفال والمحتفلين، وذلك في إطار خطة البلدية التي تم اعتمادها لهذه المناسبة.

وأكد حرص البلدية على إبراز احتفالات المحافظة بهذه المناسبة وإدخال الفرح والسرور على نفوس المواطنين والمواطنات من خلال إضفاء مظاهر الزينة وصور قادة هذه البلاد والأعلام والعبارات الوطنية، مع مراعاة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية.