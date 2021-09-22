شكرا لقرائتكم خبر عن «ملكية الجبيل».. مسيرات بحرية وفنية ومعرض فن تشكيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت الهيئة الملكية بالجبيل من تجهيزات الاحتفال باليوم الوطني 91، والذي يتضمن عددا من الفعاليات الفنية والترفيهية.

وأوضحت الهيئة أن الفعاليات تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء، بعروض ترفيهية تشمل الفلكلور السعودي والمعزوفات الوطنية، واستعراضات خفة اليد المتجولة، إضافة إلى أركان تفاعلية وتشويقية، وكذلك المشاركة في فعالية حائط الملوك.

ويشهد شاطئ الفناتير الجنوبي استعراضات القوارب الشراعية، والزوارق البحرية، والطيران العامودي، بالإضافة إلى معرض للقوات البحرية.

وتنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالجبيل «جسفت» معرض فن تشكيلي بعنوان «السعودية دارنا»، يضم لوحات تشكيلية ومنحوتات ومجسمات فنية بالصالة متعددة الأغراض بالفناتير.

وذكرت الهيئة أن الفعاليات تستهدف جميع شرائح المجتمع من رجال ونساء وأطفال، إضافة إلى الجاليات الموجودة بمدينة الجبيل الصناعية.