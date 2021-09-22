شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة والفنون» تطلق «تفاصيل» للكتابة الدرامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت جمعية الثقافة والفنون بأبها أمس الأول ورشة «تفاصيل» للكتابة الدرامية بالمنطقة والتابعة للجنة السينما، ضمن فعاليات ليالي أبها الثقافية والفنية، بحضور مدير الجمعية أحمد السروي وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالدراما.

وتضمن التدشين عرضًا قدمه مؤسس الورشة وصاحب فكرتها الكاتب يحيى العلكمي لفكرتها وتفاصيل انطلاقتها وتعريفًا بأعضائها ورؤيتها المستقبلية.

وقال العلكمي إن الورشة انطلقت قبل 5 أشهر من خلال استجماع أعضائها وهم من الكتّاب والمهتمين بالدراما، ومن ثم إخضاعهم لتدريبات وتمارين كتابية مكثفة على أيدي مختصين في كتابة السيناريو، مؤكدًا أن الهدف من إنشائها هو تأسيس بنية احترافية للكتابة الدرامية، كما أنها الأولى على مستوى المنطقة.

وأكد العلكمي أن الخطة المستقبلية ستشهد عددًا من البرامج وورش العمل وحلقات النقاش ذات الأهداف المتنوعة والتي تصب جميعًا في إطار التمكين وتنمية مهارات المواهب وذوي الاهتمام من أبناء وبنات المنطقة. وتخلل التدشين ندوة تفاعلية مع أعضاء الورشة، شارك فيها الحضور بعدد من المداخلات المتعلقة بمحور النقاش.