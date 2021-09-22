شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بناء المملكة بحفل جامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، أمس، حفل جامعة حفر الباطن بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بحضو رئيس الجامعة د. صالح آل صقر وقيادات الجامعة وعدد من منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشهد الحفل افتتاح المعرض الفني المصاحب المقام تحت شعار «وطني هو المجد 2» والذي تكون من 3 أقسام، الأول: يحكي مسيرة البناء والنماء للمملكة منذ التوحيد وحتى الريادة العالمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والثاني: عن أقوال المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه، والثالث: يتضمن التعريف بالمناطق السياحية في المملكة تحت شعار «هي لنا دار».

كما حضر سمو المحافظ الحفل الخطابي الذي أعد بهذه المناسبة، إذ القي العديد من الكلمات والقصائد الشعرية بهذه المناسبة، حيث كان لسعادة رئيس الجامعة كلمة هنأ فيها القيادة الرشيدة والأسرة المالكة والشعب السعودي بهذه الذكرى الغالية.

وقدم سموه التهنئة الخالصة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - يحفظهم الله - وللشعب السعودي الأبي والمقيمين على أرض المملكة الغالية، مؤكدا أن هذا اليوم يعبر عن التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي وبين القيادة الرشيدة، ويوثق كيف تجمعت المناطق وتآلف الشعب لتصدير ملحمة وطنية أساسها المتين هو الإيمان بالله سبحانه.

وأشاد سموه بجهود رجالات المملكة في مراحل التأسيس وتكوين قاعدة متينة لبزوغ فجر الوطن بأصول ثابتة، تحت قيادة المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، الذي مد رباطات التواصل بين الناس ودحر أشكال التبدد والفرقة، وأنار شعلة العلم والحضارة مضيئا الطريق نحو بناء وطن يسابق الأمم. واختتم الحفل بأداء العرضة السعودية وسط تفاعل الحضور بهذه الذكرى الغالية.