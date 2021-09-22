شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. تنمية شاملة للخدمات البلدية وأنسنة المدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ومحافظ النعيرية منصور الداود، المشروعات التنموية البلدية في المحافظة واحتياجاتها من الخدمات البلدية.

وبين م. الجبير، خلال استقباله الداود، بمكتبه بالأمانة، أمس، أن النعيرية تشهد تنمية شاملة تشمل كافة الخدمات البلدية والتي أحدثت نقلة نوعية في المحافظة، من المشاريع التنموية في كافة المجالات، مؤكدا أن النعيرية من المحافظات المهمة والتي تحرص الأمانة على دعمها لتحقيق أهدافها التنموية كبقية المحافظات على مستوى المنطقة.

وأشار إلى دور القطاع البلدي في قيادة التنمية، ودور الأمانة في مساندة المحافظات والقرى بالمنطقة وما تحتاج من دعم ومساندة، من خلال الدعم المتواصل والقدرات التي تمتلكها أمانة الشرقية، متطرقا لأبرز المشروعات المتعلقة بأنسنة المدن ضمن برنامج جودة الحياة ومشاريع التنمية الشاملة والتي تشهدها المحافظة حاليا.

من ناحيته، نوه محافظ النعيرية منصور الداود، بالجهود التي تبذلها الأمانة في المحافظة، وما شهدته المحافظة من الأعمال التطويرية والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتميزة المطروحة فيها، مؤكدا على دورهم ضمن العمل المشترك مع بلدية محافظة النعيرية، من خلال تطوير العمل وفق منظومة متكاملة من الخدمات لخدمة المحافظة وساكنيها.