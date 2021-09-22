شكرا لقرائتكم خبر عن .. وتكريم المتطوعات الميدانيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم رئيس بلدية النعيرية م. نايف الرجباني، عددًا من المتطوعات المشاركات في العمل الإداري والميداني بالبلدية، مثمنًا مشاركتهن وتميّزهن ضمن المبادرات التطوعية التي أطلقتها البلدية من خلال منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

على جانب آخر، دعت البلدية، المواطنين والمقيمين، للإبلاغ عن مخالفات الكتابات على الجدران، عبر تطبيق «بلدي»، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحيته، بدأ قسم الحدائق والتجميل بزراعة 500 شجيرة بالجزيرة الوسطية للمدخل الجنوبي للمحافظة، ضمن مشاركة البلدية بمبادرة تحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدن.

وكانت بلدية النعيرية قد أغلقت 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك ضمن الجولات التفتيشية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية.