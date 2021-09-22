شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة صبغ وطلاء أرصفة بقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة بقيق، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في إعادة صبغ وطلاء الأرصفة في الشوارع الرئيسية والفرعية والممرات، إضافة إلى معالجة حاويات النظافة بمختلف أحجامها، وإعادة طلائها، وذلك استمرارا لجهودها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، ضمن مبادرة أنسنة المدن، وتعزيز جودة الحياة.

على جانب آخر، واصلت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبا للازدحام.