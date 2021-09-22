شكرا لقرائتكم خبر عن .. وحملات مشتركة على «التشاليح» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارتا الاستثمار والأسواق، التابعتان لبلدية غرب الدمام، الجولات الميدانية المشتركة على منطقة التشاليح، بالتعاون مع الدفاع المدني، التي أسفرت عن إغلاق 3 مواقع، من ضمنها معمل لتعبئة الوقود مخالف لاشتراطات السلامة وأنظمة البلدية.

من ناحيتها، ضبطت إدارة المراقبة، بالتعاون مع الأمن الوقائي، 6 معدات، تلقي المخلفات والأنقاض في الأماكن الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وواصلت الإدارة إزالة المخيمات العشوائية، التي تستخدم للذبح العشوائي وتربية المواشي دون مراعاة لاشتراطات صحة البيئة، وتم خلال اليومين الماضيين إزالة أكثر من 70 موقعا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة.