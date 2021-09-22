شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بالتقيد بالإجراءات الاحترازية في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالقرارات التي اتخذتها وزارة التعليم لعودة الطلاب لمقاعد الدارسة بأمان وسلامة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والهيئة التعليمية.

وأكد سموه، خلال استقباله مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام التام لضمان سلامة الجميع.

من ناحيته، قدم د. العتيبي لسموه تقريرا عن سير العملية التعليمية وبداية العام الدراسي وتطبيق الإجراءات الاحترازية للعودة بأمان لمقاعد الدراسة، كما قدم شكره باسمه ونيابة عن المعلمين والمعلمات في المنطقة لسموه الكريم على دعمه للعملية التعليمية في المنطقة ومتابعته الدائمة وتوجيهاته لضمان تجويد التعليم والاستثمار في أبناء وبنات الوطن.