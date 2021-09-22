شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد أكاديمية طب الأسرة في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على إنشاء أكاديمية طب الأسرة بمحافظة الأحساء، واعتماد وتنفيذ برنامج رعاية المرضى الذي يضم 62 متدربا، وكذلك تنفيذ برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج الترميز الطبي، إضافة لإجازة 60 بحثا علميا، من قبل مجلس أخلاقيات البحوث العلمية، ونشر 6 بحوث في مجلات علمية، وذلك ضمن الإنجازات التي حققتها إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب خلال العام الحالي.

وأعلن تجمع الأحساء الصحي بدء تنفيذ برنامج «مكن» بالتعاون مع الأكاديمية الصحية، والذي يضم تنفيذ برنامج «المدرب الصحي» و»منسق الحالة»، مؤكدا في الوقت ذاته اعتماد 24 برنامجا تدريبيا لشهادات الاختصاص والدبلومات الصحية وبرامج التخصصات الدقيقة، منها 18 برنامجا لشهادة الاختصاص السعودية لبرامج الإقامة، و3 برامج تخصص دقيق - زمالة طبية، و3 برامج للدبلوم، فيما بلغ عدد المتدربين في هذه البرامج التدريبية نحو 384 متدربا.

وأوضح أن عدد طلبات الإيفاد والابتعاث التي وافقت عليها لجنة التدريب والإيفاد والابتعاث بلغ 106 طلبات، منها 86 طلب إيفاد داخلي، و20 طلب ابتعاث خارجي، كذلك بلغت دورات دعم الحياة بمراكز التدريب المعتمدة 140 دورة تدريب فيها نحو 1495 متدربا، بينما بلغ مجموع برامج دعم الحياة لحديثي الولاة 12 برنامجا تدريبيا تدرب فيها نحو 170 متدربا، فيما بلغ مجموع الساعات التعليمية الطبية المعتمدة 280 ساعة تدريب طبي مستمر.

يشار إلى أن عدد متدربي التدريب الحكومي للأطباء بلغ 474، فيما بلغ عدد المتدربين من التخصصات الصحية الأخرى 275، وعدد المتدربين بأجر 426، أما عدد مرشحي دورات معهد الإدارة العامة فبلغ 319 متدربا، بينما بلغ عدد مرشحي برامج المحاسبة 104 متدربين.