الموارد البشرية بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ 363335 ريالًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-22

متابعات الخليج 365 - واس

تمكن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال المدة من 12 حتى 16سبتمبر ، من استرداد حقوق وأجور متأخرة للعاملين، بمبلغ 363335 ريالاً ، بعد الوصول إلى حل ودي، والصلح بنسبة %81 خلال هذه المدة.

902 طلب للتسوية:

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق أن إدارة التسوية بالفرع استقبلت خلال شهر أغسطس ما يقارب 902 طلب للتسوية إلكترونياً عبر نظام “ودي” الإلكتروني، الذي يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا، مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.



شارك الخبر