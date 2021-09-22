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الموارد البشرية بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ 363335 ريالًا

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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ 363335 ريالًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-22

الموارد البشرية بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ 363335 ريالًا

إدارة التسوية استقبلت خلال أغسطس ما يقارب 902 طلب

متابعات الخليج 365 - واس

تمكن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال المدة من 12 حتى 16سبتمبر ، من استرداد حقوق وأجور متأخرة للعاملين، بمبلغ 363335 ريالاً ، بعد الوصول إلى حل ودي، والصلح بنسبة %81 خلال هذه المدة.

902 طلب للتسوية:

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق أن إدارة التسوية بالفرع استقبلت خلال شهر أغسطس ما يقارب 902 طلب للتسوية إلكترونياً عبر نظام “ودي” الإلكتروني، الذي يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا، مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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