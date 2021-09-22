، "سعود بن عبدالمحسن" يقدِّم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية في البرتغال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّن لدى الجمهورية البرتغالية، نسخةً من أوراق اعتماده للسكرتير العام بوزارة الخارجية في الجمهورية البرتغالية، السفير ألفارو مندوسا مورا، وذلك بمقر وزارة الخارجية البرتغالية في لشبونة.
وقد رحَّب السكرتير العام بوزارة الخارجية البرتغالية بالأمير سعود بن عبدالمحسن متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله.
حضر الاستقبال نائبة رئيسة المراسم بوزارة الخارجية البرتغالية الدكتورة ماريا بيلار.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 02:02 AM"سعود بن عبدالمحسن" يقدِّم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية في البرتغال
قدَّم الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّن لدى الجمهورية البرتغالية، نسخةً من أوراق اعتماده للسكرتير العام بوزارة الخارجية في الجمهورية البرتغالية، السفير ألفارو مندوسا مورا، وذلك بمقر وزارة الخارجية البرتغالية في لشبونة.
وقد رحَّب السكرتير العام بوزارة الخارجية البرتغالية بالأمير سعود بن عبدالمحسن متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله.
حضر الاستقبال نائبة رئيسة المراسم بوزارة الخارجية البرتغالية الدكتورة ماريا بيلار.
، "سعود بن عبدالمحسن" يقدِّم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية في البرتغال ،
المصدر : الخليج 365
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