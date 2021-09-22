محمد بن مسعود - الدمام - على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 بنيويورك شارك اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لترويكا مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك. وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي. 22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 01:59 AM على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 بنيويورك وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لترويكا مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لترويكا مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي شارك اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لترويكا مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك. وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي. الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لترويكا مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي ،

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