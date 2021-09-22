محمد بن مسعود - الدمام - الجهات المعنية أكملت استعداداتها وتم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات

اكتست شوارع وطرق وميادين محافظة الطائف اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ91. وأظهرت الصور إنهاء الجهات المعنية بمحافظة الطائف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية؛ إذ توشحت شوارع وجسور محافظة الطائف وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات. 22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 01:42 AM الجهات المعنية أكملت استعداداتها وتم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات الطائف تكتسي اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91 الطائف تكتسي اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91

اكتست شوارع وطرق وميادين محافظة الطائف اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ91. وأظهرت الصور إنهاء الجهات المعنية بمحافظة الطائف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية؛ إذ توشحت شوارع وجسور محافظة الطائف وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات. الكلمات المفتاحية ، الطائف تكتسي اللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91 ،

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