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وزير الثقافة يدعو ‏الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم

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محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم الوطني السعودي

دعا وزير الثقافة، ‏الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.

وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معي [email protected]، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 01:32 AM

بمناسبة اليوم الوطني السعودي

وزير الثقافة يدعو ‏الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم
منصور الشلاقي

دعا وزير الثقافة، ‏الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.

وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معي [email protected]، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".

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، وزير الثقافة يدعو ‏الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم ،
المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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