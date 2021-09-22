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دعا وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.
وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معي [email protected]، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 01:32 AM
بمناسبة اليوم الوطني السعوديوزير الثقافة يدعو الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم
دعا وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.
وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معي [email protected]، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".
، وزير الثقافة يدعو الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم ،
المصدر : الخليج 365
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