التعليم تطلق تحديًا لمدة 5 أيام بمناسبة اليوم الوطني السعودي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، عن إطلاق مسابقة تحدي، تستمر لمدة 5 أيام ضمن عدد من الفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني السعودي؛ تعزيزاً لقيم الانتماء للوطن، والولاء لقيادته، والفخر والاعتزاز بمنجزاته التنموية.

وشاركت التعليم، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضحت من خلالها إطلاق مسابقة تحدي، بالشراكة مع "تيتكو"، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.

«التعليم» تكشف تفاصيل احتفالات اليوم الوطني

ووجهت وزارة التعليم المدارس والجامعات وإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بالاحتفاء باليوم الوطني، وشكلت لجنة إشرافية للاحتفال؛ استشعاراً بأهمية هذه المناسبة، وأبعادها الوطنية والتربوية للطلاب والطالبات.

وكذلك مشاركةً من الطلبة والمجتمع التعليمي في التعبير عن الانتماء والولاء والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه وحضارته وتراثه، وتأكيداً على اللحمة الوطنية والترابط الوثيق بين الشعب وقيادته.

وتأتي الفعاليات والبرامج التي تقيمها وزارة التعليم احتفالاً بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا تحت شعار "هي لنا دار" حضورياً بمشاركة الطلبة المحصنين وكافة الكوادر التعليمية والإدارية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة، وكذلك عن بُعد لطلبة المرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي" والبدائل التعليمية الأخرى.

وتشارك الوزارة في الاحتفاء باليوم الوطني من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة، حيث سيتم إقامة فعاليات إلكترونية بالشراكة بين الوزارة والهيئة العامة للترفيه عبر منصة "مدرستي"، مخصصةً للطلاب والطالبات من (6-12) عاماً.

وتتضمن كتيبات تلوين إلكترونية عن المشروعات الوطنية، وكذلك ستشارك المدارس والجامعات في العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتزامنة، وتوزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة في المناطق، ومتابعة التنفيذ بالإدارات التعليمية والمدارس السعودية في الخارج.

شعار الاحتفال باليوم الوطني 91

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي حمل شعار “هي لنا دار”، في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة للإعلان عن إطلاق الاحتفالات والعروض والمهرجانات والحفلات في جميع أنحاء المملكة.

ودعت هيئة الترفيه جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الشعار والهوية الخاصين بهذا اليوم، من أجل إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفال باليوم الوطني السعودي، كما أطلقت موقعًا ورابطًا إلكترونيًا لذلك، في الوقت الذي يتحدد فيه سنويًا هذا اليوم يوم إجازة رسمية في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع العام.

وبينّت الترفيه، أن الشعار اللفظي لهوية اليوم الوطني استلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون "لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأضافت الهيئة، أن السعودية أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانيات من استمرار النمو والحفاظ على جودة الحياة الكريمة، فيما استلهم شعار الاحتفال باليوم الوطني 91 الفني من خريطة المملكة العربية السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العلم السعودي.

عطلة اليوم الوطني 2021

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، أنه وفقًا لنظام العمل والإجازات في المملكة وكما هو موضح في المادتين 127 و128 من لوائح الوزارة؛ فإن إجازة اليوم الوطني السعودي يوم واحد فقط، هو الموفق 23 من شهر سبتمبر من كل عام.

ونظرً إلى هذا اليوم من العام الجاري سوف يكون يوم الخميس وفقًا لما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ فإن الإجازة سوف تكون يوم الخميس 23-9-2021، مع ضم إجازتي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة عمل رسمية أسبوعية، ما يعني عودة الموظفين إلى العمل مرة أخرى بعد إجازة اليوم الوطني والطلاب إلى المدارس أيضًا في تمام يوم الأحد الموافق (26-9-2021م) والموافق 19-2-1443هـ.

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