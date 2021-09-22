اليوم الوطني 91.. الحدود الشمالية تتزين بـ5 آلاف علم في الشوارع والميادين

الرياض - محمد عبدالله - تزينت مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية بأكثر من 5 آلاف علم سعودي في الشوارع والميادين والمسطحات الخضراء؛ احتفاء باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات استعدت لهذه المناسبة، حيث زُين ما يقارب 4094 عمود إنارة ووزع أكثر من 5742 علماً على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية التي تحمل راية التوحيد، و565 لوحة لهذه المناسبة الوطنية, كما رُكبت 30 شاشة عرض, بالإضافة إلى تزين المسطحات الخضراء والميادين.

وأنهت منطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني ال91 للمملكة، من خلال تزين الشوارع والميادين العامة والمسطحات الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة.

وتنطلق أولى الفعاليات بعد غدٍ أمام برج المياه بمدينة عرعر، وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية تصاحبها عدد من الفقرات الترفيهية، منها مسرح للطفل وعزف الربابة وفقرات إنشادية وغنائية.

واستعدت الجهات ذات العلاقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع الاحتفاء للحد من تفشي فيروس كورونا.

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