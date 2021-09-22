مختصة توضح الفرق بين النسيان و«ألزهايمر» لدى المسن.. وطريقة معاملة المريض

الرياض - محمد عبدالله - قالت رئيسة مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين الدكتورة حياة ملاوي، إنَّ مرض ألزهايمر من الأمراض المؤلمة جدا لأهل المريض.

وأضافت «ملاوي» خلال لقائها المذاع على «إذاعة الرياض»، أن كل من لديه شخص مسن يظنه مريضا بالزهامير بمجرد النسيان، بينما يوجد نسيان طبيعي مرتبط بالشيخوخة وهنا يتذكر المسن بمجرد تذكيره.

وتابعت، أن مريض ألزهايمر ينسى كل شيء خصوصا في المرحلة الثالثة للمرض، لذلك يجب تشخيص ألزهايمر من خلال أطباء الشيخوخة لأن تبكير التشخيص يؤخر مراحل التدهور.

وحول آلية التعامل مع مرضى ألزهايمر قالت: إن المسؤولية تقع على الأبناء ومقدمي الرعاية للمريض والأسر التي تحتاج دعما نفسيا؛ للتعامل مع المريض بذلك المرض.

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