نشرة عاجل.. التعليم تكشف تفاصيل الاحتفال باليوم الوطني.. ضبط شابين وفتاتين إثر تداول مقطع لإطلاق النار

الرياض - محمد عبدالله - رصدت صحيفة عاجل أبرز الاحداث على الساحة الدولية والمحلية، على رأسها التعليم تكشف تفاصيل الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، تدخل طبي ناجح في مستشفى الليث لإنقاذ مصاب بصعق كهربائي، ووكيل «الصحة» يكشف دور التقنيات الإلكترونية بالسعودية في مكافحة كورونا.

موعد تمديد تأشيرة الخروج والعودة ونقل الخدمات لعامل في الخارج.. «أبشر» تجيب عن الأسئلة الأبرز

أجاب تطبيق "أبشر"، عن أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات المنصة، خلال أسبوع

«الأرصاد»: مدينتان بالسعودية نالتا نصيب الأسد من أمطار صيف 2021

أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الثلاثاء، أن جنوب المملكة نال نصيب الأسد من أمطار صيف 2021.

وقال القحطاني، عبر حسابه بتويتر: «جنوب المملكة نالت نصيب الأسد من أمطار صيف هذا العام خاصة جازان وخميس مشيط وما زالت مشمولة ببشائر الخير والرحمة».

«التعليم» تكشف تفاصيل احتفالات اليوم الوطني والفئات المشاركة

تحتفل وزارة التعليم باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، وذلك من خلال العديد من الفعاليات التي تقيمها الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومؤسسات التعليم والملحقيات الثقافية في دول الابتعاث والمدارس السعودية في الخارج، وذلك تعزيزاً للجوانب الوطنية وقيم الولاء والانتماء، وتذكير أبنائنا وبناتنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم فيه المملكة، ودعماً للحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي يحققها الوطن.

خالد النمر: 7 أسباب مكتسبة وراء أغلب جلطات القلب

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، أن أغلب جلطات القلب في الشباب مكتسبة وليست وراثية.

وقال النمر عبر حسابه بتويتر، إن «أغلب جلطات القلب في الشباب (تحت عمر 40 سنة) مكتسبة وليست وراثية كما يعتقد البعض».

تدخل طبي ناجح في مستشفى الليث لإنقاذ مصاب بصعق كهربائي

تعامل الفريق الطبي بمستشفى الليث العام بنجاح مع حالة مصاب سقط من مكان مرتفع بعد تعرضه لصعق كهربائي؛ حيث تلقى الإسعافات الأولية فور وصوله المستشفى.

وأكد المستشفى إجراء عمل تخطيط للقلب، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة القلب، وبعدها تم إدخاله غرفة العمليات، وأُجري له استكشاف للبطن؛ حيث تبين وجود نزيف بالكبد، وتهتك بجدار البطن.

طبيب يحسم الجدل حول مخاطر تسوية الحنيذ والمندي على طريقة الدفن

نصح طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، بعدم تقطير الزيوت على الشحم أثناء عملية إعداد الحنيذ والمندي.

وأوضح الشهري خلال حلوله ضيفا على برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية، أن ما أشيع حول أن طريقة تسوية الحنيز والمندي بالدفن ليست ضارة بشكل عام ولكن في بعض الأحيان قد تسبب بعض الأخطار، لذا يجب الاعتماد على الطريقة المعروفة دون تقطير الزيوت.

وكيل «الصحة» يكشف دور التقنيات الإلكترونية بالسعودية في مكافحة كورونا

كشف وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، دور التقنيات الإلكترونية في السعودية، في مكافحة جائحة كورونا.

وقال وكيل الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن التقنيات الإلكترونية، لها دور بارز في مكافحة الجائحة، مشيرًا إلى دور تطبيق توكلنا في السيطرة على الإصابات العام الماضي.

ضبط شابين وفتاتين إثر تداول مقطع لإطلاق النار بأحد أحياء المدينة المنورة السكنية

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، الثلاثاء، القبض على شابين وفتاتين إثر تداول مقطع لإطلاق النار في أحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس وتوثيق شخص آخر لذلك ونشره.

خلاف على كمامة ينتهي بجريمة قتل في ألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يبلغ من العمر 49 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بحق عامل في محطة وقود، بعد خلاف حول ارتداء قناع الوجه.

وقالت السلطات في بلدة ترير غربي ألمانيا، إن المشتبه به أبلغ رجال الشرطة أنه تصرف «بدافع الغضب» بعد أن طلب منه العامل في محطة الوقود، وعمره 20 عامًا، ارتداء قناع وجه.

مع صدوره رسميًا.. تعرف على مميزات نظام تشغيل «iOS 15» الجديد

أطقلت شركة «أبل» العالمية رسميًا تحديث «iOS 15» الأخير لنظام التشغيل الخاص بهواتف «أيفون» وأجهزة «آيباد»، وكذلك الساعة الذكية، والذي يأتي مع حزمة كبيرة من التحديثات والمميزات الجديدة.

تحديث الأيفون الجديد iOS 15.. المميزات والهواتف التي يمكن تثبيته عليها

أعلنت شركة آبل الأمريكية، إطلاق تحديث الأيفون الجديد iOS 15 موضحة كذلك الأجهزة التي ستدعم هذا التحديث دونًا عن غيرها، وكذلك مميزات هذا التحديث.