مواطن يبكي بعد عودة النظر لابنيه.. ووزير الصحة يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مع قصة مؤثرة لشابين سعوديين عادت إليهما نعمة البصر، بعد عملية جراحية هامة.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها قصة نجاح ملهمة لعودة نعمة البصر لشابين، مشيرًا إلى أن القصة أحد المنجزات الوطنية، والتي تجعلنا نزداد فخرًا بقيادتنا وبالكوادر الطبية السعودية.

وروى حمد الزايدي والد الشابين، وقد غلبه البكاء، صعوبة حالتهما وصعوبة موقفه حينما كان يراهما بتلك الحالة، مع متابعة المستشفى لحالتهام على مدار 16 عاما، وفق الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، عبر موقع «تويتر».

وقال الدكتور سليمان السليمان استشاري جراحة الشبكية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إن أول تشخيص لحالة الشابين كشف أن لديهما طفرة في جين يجعله «شبه أعمى»، إلى أن نشرت دراسة في عام 2017 عن علاج آمن وفي عام 2019 تم توفير العلاج في المملكة.

وأبدى الشابين «عبد الكريم، وأسامة»، سعادتهما البالغة بعودة نعمة البصر إليهما.

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