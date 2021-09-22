«الجوازات» تكشف آلية التعامل مع المخالفين: يعرض على لجنة شبه قضائية

الرياض - محمد عبدالله - قال نائب مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع، إن المخالف له حق الدفاع عن نفسه، مشيرًا إلى أنه يتم عرضه بعد ذلك على لجنة شبه قضائية تقوم بإصدار قرارتها وفق نظام مبني على لوائح وتعليمات محددة، خلال ساعة.

وأضاف «المربع» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن ذلك يأتي بعد التأكد من أنه قد وقعت منه المخالفة، والأطراف التي ساعدت في ذلك.

واستكمل، أن اللجان «شبه القضائية» أو الإدارية تصدر القرارات وفق المواد واللوائح والتعامل مع الوافدين وهي لجان قانونية، مشيرا إلى أهمية دور الخدمات الإلكترونية، عبر منصة أبشر، حيث تم تسهيل الإجراءات المطلوبة بعد إتاحة منصة أبشر الإطلاع على الهوية الرقمية.

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