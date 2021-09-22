نظام المرور.. 9 شروط هامة وضرورية للحصول على رخصة القيادة

الرياض - محمد عبدالله - حدد نظام المرور، عدداً من الاشتراطات الهامة والضرورية اللازم توافرها للحصول على رخصة القيادة.

وجاء ذلك في المادة السادسة والثلاثون المعدلة بالنظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هــ من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 الموافق 07/11/2007 م.

ونصت المادة المشار إليها سلفًا في نظام المرور، على أنه يشترط للحصول على رخصة القيادة توفر ما يلي من متلبات واشتراطات:

- إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.

- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة .

- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، و رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الإقامة النظامية لغير السعوديين.

- السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.

- دفع الرسوم المقررة.

- تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.

وفي هذا الإطار، أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، آلية وإجراءات ومتطلبات وشروط نقل ملكية رخصة سير للمواطنين السعوديين والمقيمين وكذلك نقل رخص السير الدبلوماسية.

وأوضح المرور، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يتطلب لنقل ملكية رخصة سير عادية سواء للمواطن السعودي أو المقم إحضار رخصة السير الأصلية، كذلك يشترط إحضار صورة من بطاقة الأحوال الشخصية (السعوديين).

وأضافت إدارة المرور، أنه يجب أيضًا إحضار عقد المبايعة من معرض معتمد في نفس المدينة، وكذلك إحضار تعريف مصدق من الكفيل، مع صورة من الإقامة (غير السعوديين).

وأشار المرور، إلى أنه يتطلب كذلك إحضار صورة من رخصة القيادة، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة، وإحضار ملف لحفظ الأوراق.

وفيما يتعلق بإجراءات نقل ملكية رخصة سير دبلوماسية، أوضحت إدارة المرور أنه يشترط إحضار خطاب من وزارة الخارجية يطلب نقل الملكية.

وأضاف المرور السعودي، أنه يتطلب هذا الإجراء إحضار عقد مبايعة من معرض مصرح له أو من السفارة مصدق من وزارة الخارجي، فضلًا عن إرفاق الإستمارة مع اللوحات.

وبينّت الإدارة العامة للمرور، أنه يجب إرفاق صورة من بطاقة الأحوال (للسعوديين)، فيما يشترط إحضار صورة من الإقامة مع تعريف مصدق من الكفيل (غير السعوديين).

وأضاف المرور، أنه يجب أيضًا إحضار خطاب نقل ملكية مصدق مع صورة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة وإحضار ملف لحفظ الأوراق.

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