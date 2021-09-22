فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91.. حفلات غنائية وألعاب نارية وعروض

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، موضحة أنه ستقام عروض عشكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية.

وأنهت الهيئة العامة السعودية للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، والذي يوافق يوم الخميس المقبل، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار #هي_لنا_دار.

وتشهد السعودية في يوم 23 سبتمبر من كل عام مراسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي والذي يصادف هذا العام الذكرى الـ91 لتأسيس المملكة بموجب المرسوم الصادر من المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود في مثل هذا اليوم عام 1932.

فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91

وستشهد سماء العاصمة الرياض عروضاً جوية، يقدمها فريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية والطيران المدني، إذ ستقدم الطائرات العمودية تشكيلات فنية حاملة العلم السعودي، في الرابعة عصر الخميس المقبل، ولمدة ساعة، بالقرب من مبنى صناعية الشمال بالرياض احتفالًا باليوم الوطني الـ91.

كما، ستطلق الألعاب النارية فوق 13 مدينة في أنحاء المملكة، والتي تبدأ من الساعة التاسعة مساءً في عدة مواقع.

في موازاة ذلك، تنطلق العديد من الفعاليات الفنية الغنائية في الثامنة من مساء الخميس، بمشاركة أبرز نجوم الغناء على مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، بالإضافة إلى فعاليات مسرحية وتراثية ومعارض للوحات وطنية في عدد من مناطق السعودية.

ومن المقرر أن تنظم وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، عرضًا عسكريًا في واجهة الرياض لمدة ساعة، يتخلله ولأول مرة مشاركة المرأة في العرض، كما يشمل العرض إقامة متحف لأبرز المقتنيات من قطاعات وزارة الداخلية، وذلك من بعد المغرب يوم الخميس.

وتستعرض قوات الحرس الملكي بمسيرة للفرق الخاصة بها، وعرض لسيارات القديمة التي كانت تواكب ملوك السعودية، إضافة لعروض الخيل والفرق الموسيقية، وتبدأ الفعالية في الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساء.

شعار الاحتفال باليوم الوطني 91

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي حمل شعار هي لنا دار، في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة للإعلان عن إطلاق الاحتفالات والعروض والمهرجانات والحفلات في جميع أنحاء المملكة.

ودعت هيئة الترفيه جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الشعار والهوية الخاصين بهذا اليوم، من أجل إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفال باليوم الوطني السعودي، كما أطلقت موقعًا ورابطًا إلكترونيًا لذلك، في الوقت الذي يتحدد فيه سنويًا هذا اليوم يوم إجازة رسمية في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع العام.

وصممت العناصر الأساسية لهوية شعار اليوم الوطني السعودي الـ91 من هذه المشاريع التي تعد مصدر إلهام لكل فنان معاصر، واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان الذي له دور فعال في تحقيق الرؤية.

وبينّت الترفيه، أن الشعار اللفظي لهوية اليوم الوطني استلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون لنا دار، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأضافت الهيئة، أن السعوية أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانيات من استمرار النمو والحفاظ على جودة الحياة الكريمة، فيما استلهم شعار الاحتفال باليوم الوطني 91 الفني من خريطة المملكة العربية السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العلم السعودي.

عطلة اليوم الوطني 2021

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، عن أنه وفقًا لنظام العمل والإجازات في المملكة وكما هو موضح في المادتين 127 و 128 من لوائح الوزارة ؛ فإن إجازة اليوم الوطني السعودي يومًا واحدًا فقط هو الموفق 23 من شهر سبتمبر من كل عام.

ونظرًا إلى هذا اليوم من العام الجاري سوف يكون يوم الخميس وفقًا لما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ فإن الإجازة سوف تكون يوم الخميس 23-9-2021، مع ضم إجازتي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة عمل رسمية أسبوعية، ما يُعني عودة الموظفين إلى العمل مرة أخرى بعد إجازة اليوم الوطني والطلاب إلى المدارس أيضًا في تمام يوم الأحد الموافق (26-9-2021م) والموافق 19-2-1443هـ

اليوم الوطني السعودي 2021 بالهجري

ويحتفل المواطنون باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، في 16/02/1443 هجريًا الموافق يوم الخميس23/09/2021 ميلادياً؛ وهو أيضًا الموافق السادس عشر م شهر صفر من العام اهجري 1443هـ، وذلك وفق القويم السعودي تقويم أم القرى.

ولا يفصلنا عن الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2021 سوى شهر على حلول ذكرى مناسبة اليوم الوطني الـ91 في الخميس الموافق (٢٣/٩/٢٠٢١) ميلاديًا الموافق يوم (١٦/٢/١٤٤٣) هجرية.

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