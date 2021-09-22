سائقة تاكسي تروي قصة عملها بتطبيقات التوصيل وأغرب موقف تعرضت له

الرياض - محمد عبدالله - روت سائقة تاكسي قصة عملها عبر تطبيقات التوصيل الموجه منذ 3 سنوات، وأغرب المواقف التي تعرضت لها.

وقالت سائقة التاكسي «وداد»، لـ«العربية»، إن التطبيقات فتحت لنا آفاقا جديدة حتى مع حلول موجة كورونا، وزادت فرص العمل، بحيث يمكن للمرأة الحصول على فرص أخرى.

وحول أغرب المواقف التي تعرضت لها في عملها قالت «وداد»، إن أغرب المواقف التي عاشتها كانت خلال اصطحاب أم وطفلها وطلب الأخير منها أن أصحبهما يوميا مبررا لوالدته ذلك بأنني أفضل في قيادة السيارة من والده.

ونصحت «وداد» النساء بالعمل في تلك التطبيقات، حيث توفر زيادة في الدخل وتحسنا في أحوال المعيشة، مشيرة إلى استمتاعها بعملها وتكوين علاقات عمل في أكثر من مكان عبر تطبيقات التوصيل الموجه.

ونفت سائقة التاكسي وجود أي صعوبة بل زاد وعي الناس وتقبلها لعمل المرأة في مجال تطبيقات التوصيل، وزاد الطلب على عمل النساء، لأن قيادتهن أكثر هدوءا من الرجال.

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