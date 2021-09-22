«الأرصاد» عن طقس الأربعاء: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 5 مناطق.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأربعاء، إن مرتفعات جازان، عسير، الباحة تتأثر بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي.

أما عن الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من من متر إلى مترين.

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