نجران.. أبشر بعزك يا وطن

رئيس الشورى: السعودية تعيش انطلاقة جديدة في مسيرة البناء والتطوير النوعي وصف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذكرى الواحدة والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 صفر 1443 هـ 15 صفر 1443 هـ

" /> " /> آل جبار: جهود الدولة عززت مخرجات التدريب التقني عبر مدير عام التدريب التقني بمنطقة نجران، سعيد بن أحمد آل جبار، عن فخره واعتزازه بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة، قائلا: هو يوم... نجران : سلطان دغمان نجران : سلطان دغمان 14 صفر 1443 هـ 14 صفر 1443 هـ

" /> " /> انطلاقة آمنة للعام الدراسي ومشاريع جديدة في تعليم نجران رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، فهد بن صالح عقالا، باسمه ونيابة عن كل منسوبي ومنسوبات «تعليم نجران»، أسمى آيات التهاني... نجران: جابرمدخلي نجران: جابرمدخلي 14 صفر 1443 هـ 14 صفر 1443 هـ

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