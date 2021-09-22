شكرا لقرائتكم خبر عن 91 عملية زراعة كلى بكلفة 18 مليون ريال من د. سليمان الحبيب ومصرف الراجحي تبرعا في ذكرى اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في بادرة مجتمعية ووطنية من مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية ومصرف الراجحي، وبرعاية كريمة من معالي وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي، وتزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 91، أطلق الأطراف مبادرة مجتمعية لإجراء 91 عملية زراعة كلى لمرضى الفشل الكلوي بكلفة 18 مليون ريال، وذلك للحالات المحولة من منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي، وفقا للمعايير الفنية المعتمدة من المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

مبادرة إنسانية

إذ إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي تفعيلا لدور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى توفير أفضل سبل العلاج لهم وتحسين نوعية حياتهم، وإعلاء ثقافة وقيم التكافل الاجتماعي.

مسؤولية مجتمعية

وعبر الأستاذ وليد المقبل الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي بهذه المناسبة عن سعادته بإطلاق المبادرة في ذكرى اليوم الوطني، لتكون بمثابة جزء من الوفاء للوطن وقيادته ومواطنيه، مشيرا إلى أن مصرف الراجحي يحرص دوما على تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تحقق أكبر النفع للفئات الأكثر احتياجا مع التركيز على الاستدامة والمواءمة مع الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية التي تركز على الأعمال الممنهجة والمستدامة.

تلاحم وطني

وقال الأستاذ ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، إن إطلاق المبادرة في هذا التوقيت، يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 91، الذي نستشعر فيه أهمية التلاحم الوطني بجميع أشكاله وصوره، وتأصيلا للمبادرات الإيجابية ومشاريع الخير والنماء، كما أن هذه المبادرة تشكل لوحة وطنية تعكس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء.

عمل خيري

وأوضح الحقباني أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تعتبر المشاركة في مثل هذه المبادرات واجبا وطنيا ومجتمعيا، تحرص المجموعة دوما على أن يكون لها دور بارز وإيجابي فيه، ودعما منها لمسيرة العمل الخيري، الذي يحظى باهتمام بالغ وكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، إذ شهدت المملكة إطلاق العديد من المبادرات الخيرية والمجتمعية ذات الأثر الإيجابي.

دعم التنمية

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري، أن الصندوق انطلاقا من بعده الإنساني فقد حقق العديد من الإنجازات اللافتة خلال الفترة المنصرمة في كافة المجالات الصحية منها العلاج الخيري، ويأتي إطلاق مثل هذه المبادرة النوعية مع شركاء النجاح حرصا منه على دعم التنمية الصحية المستدامة في المملكة وفق رؤية 2030 ومزامنة مع ذكرى اليوم الوطني (91)، مقدما شكره وتقديره لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب ومصرف الراجحي على دعمهم السخي لمنصة شفاء لتغطية (91) عملية زراعة كلى وإنهاء معاناة المرضى المحتاجين.