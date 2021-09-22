شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن تتزين بالأعلام احتفاءً باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزينت شوارع ومنتزهات محافظة حفر الباطن بالأعلام وصور القيادة - حفظها الله - والشعارات الوطنية، والشاشات الإلكترونية واللوحات المنتشرة في أرجاء المحافظة والتي تحمل هوية اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، إضافة إلى إقامة فعالية مصغرة لمنسوبيها احتفاء بهذه المناسبة الغالية.

وجهّزت أمانة حفر الباطن مقر الاحتفالات الوطنية في متنزه الملك عبدالله الواقع شمال المحافظة، والذي سيشهد العديد من الفعاليات اليوم، وتتضمن أوبريتاً وطنياً، وعروضاً موسيقية، وأمسيات شعرية، وردكاربتاً وطنياً، وجادة فنون تشكيلية، وأخرى شعبية، وأركاناً ترفيهية للأطفال، مع عروض المسرح للطفل، ومنطقة للمأكولات والقهوة، إضافة لعربة هدايا اليوم الوطني، والتي ستنطلق بمرافقة الدرجات الهوائية وجولة الخيول في متنزه وادي فليج.

كما ستشهد سماء حفر الباطن منصة ألعاب نارية وشعلة خضراء ومنطاداً هوائياً يحمل عنوان "هي لنا دار" لتجسيد لوحة جمالية بمشاعر وطنية مبهجة.