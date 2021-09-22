شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 6 مشاريع تنموية بحاضرة الدمام في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن تدشين 6 مشاريع تنموية بحاضرة الدمام، في احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة، تشمل ميدان العرضة، ودوار عنان السماء، بالإضافة إلى شارع عبدالله بن رواحة، والشارع التاسع، وشارع سفيان بن وهب بالدمام، ضمن برامج أنسنة المدن التي تتوافق مع برامج جودة الحياة، وكذلك افتتاح جسر امتداد طريق الأمير نايف مع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد. وأعدت الأمانة 948 حديقة ومتنزها، و14 مليون متر مربع مساحات خضراء، و196 ممشى بطول يتجاوز 241 ألف متر، إضافة إلى تزيين الشوارع والطرق بالإضاءة وتركيب 13.750 علما.

كما جرى تركيب إضاءات زينة على 6143 عمود إنارة، ونشر 662 لوحة إعلانية تحمل هوية اليوم الوطني، إضافة إلى أكثر من 500 شاشة إلكترونية، و929 مجسما جماليا بأشكال مختلفة ومتنوعة تتحدث عن هوية اليوم الوطني، وكذلك شعار المملكة، وغيرها من أشكال جمالية، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات المختلفة والتي تشمل فقرات ترفيهية وثقافية، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية التي ستشارك فرحة الأهالي باليوم الوطني.

وشملت الاستعدادات تزيين 8 مبان بإضاءة Led city color وإضافة أجهزة الإضاءة المتحركة، وعرض هوية اليوم الوطني، وكذلك عروض ليزر ترسم صور خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، وشعار المملكة، على عدد من مباني الأمانة وبلدياتها، إضافة إلى الشوارع الرئيسية، إلى جانب تجهيز الحدائق والمتنزهات والشواطئ والواجهات البحرية على مستوى أمانة الشرقية. إلى ذلك، يطلق برنامج الرعاية والتأهيل «بناء» الذي تشرف عليه مباحث المنطقة الشرقية، حزمة من الفعاليات والأنشطة احتفالا باليوم الوطني 91 للمملكة، لمشاركة الأهالي فرحتهم بهذه المناسبة التاريخية الهامة.

وتشمل الفعاليات مجموعة من الأركان في كورنيش المحيسنيات بمحافظة القطيف، ومجموعة أخرى في مدينة جواثا السياحية بمحافظة الأحساء، وذلك عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الخميس 23 سبتمبر. وفي نفس التوقيت يوزع متطوعون ومتطوعات مجموعة من الهدايا التذكارية المخصصة لهذه المناسبة، وذلك عند تقاطع جسر الرياض مع الخليج العربي «مدخل تاروت»، بالإضافة إلى تمركز مجموعة أخرى بكورنيش الغدير في سيهات لتوزيع الهدايا.

ويشمل برنامج «بناء» زيارات ميدانية للقطاع الصحي في مستشفى القطيف المركزي، وكذلك مشاركة قطاع التعليم والطلبة فرحتهم باليوم الوطني في نادي الترجي يوم الأحد 26 سبتمبر. وأعد متطوعو برنامج الرعاية والتأهيل 500 علم لرفعها فوق أسوار بعض المباني الحكومية وأعمدة الإنارة والسواري في الشوارع العامة والميادين في محافظة القطيف.