، "حسام بن سعود": رمان الباحة منتَج يتميز بجودته الإقليمية.. ونهدف إلى استمراره سنويًّا ،

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دشَّن أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، مهرجان الرمان الوطني العاشر بمنطقة الباحة، الذي نظمته جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة بمقر الجمعية بمحافظة القرى، بمشاركة نائب وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين بالمنطقة.
وتحدَّث أمير منطقة الباحة في كلمة له عن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبنك التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة في دعم الجمعيات الزراعية المتخصصة، ودعم المزارعين في مجال التثقيف والتدريب وتحسين الإنتاج والتسويق، وتسليط الأضواء على منتج الرمان، وتشجيع الشباب على التجارة الإلكترونية لتسويق منتجاتهم.
كما أشاد بدور بنك التنمية لدعم الأسر المنتجة، وحث المزارعين على الاستفادة من السياحة الريفية من خلال خلق فرص ومسارات سياحية للاستمتاع بأجواء مزارع الرمان، ومعايشة تجربة قطف الثمار من داخل المزارع، والتعرف على طرق زراعة الرمان. واختتم كلمته متمنيًا للقائمين على المهرجان التوفيق، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وألقى شايق بن محمد الشايق، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، كلمةً رحَّب فيها بالحضور، ثم ألقى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة كلمةً عبر الاتصال المرئي، أشار فيها للدور الكبير لأمير المنطقة لتعاونه المثمر في إقامة المهرجانات، وعَقْد الشراكات الفاعلة، التي كان من نتائجها استمرار مهرجان الرمان للعام العاشر على التوالي.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية الرمان إبراهيم بن بخروش أن فعاليات المهرجان تتضمن إقامة عدد من ورش العمل، إضافة إلى مسارات سياحية لمزارع الرمان وقرية الأطاولة التراثية، وكذلك مشاركة المتاجر الإلكترونية، ومعرض للزراعة قديمًا، والأسر المنتجة.
وتجوَّل الحاضرون في جوانب المهرجان وأركان العارضين من المزارعين والأسر المنتجة والجهات الداعمة والرعاة والمشاركين من جميع الجهات.
الجدير بالذكر أن المهرجان يستمر إلى يوم الاثنين القادم، وسيتخلله العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتجارية والاجتماعية.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 12:42 AM
دشَّن المهرجان مساء أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة كبار المسؤولين بالمنطقة"حسام بن سعود": رمان الباحة منتَج يتميز بجودته الإقليمية.. ونهدف إلى استمراره سنويًّا
دشَّن أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، مهرجان الرمان الوطني العاشر بمنطقة الباحة، الذي نظمته جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة بمقر الجمعية بمحافظة القرى، بمشاركة نائب وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين بالمنطقة.
وتحدَّث أمير منطقة الباحة في كلمة له عن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبنك التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة في دعم الجمعيات الزراعية المتخصصة، ودعم المزارعين في مجال التثقيف والتدريب وتحسين الإنتاج والتسويق، وتسليط الأضواء على منتج الرمان، وتشجيع الشباب على التجارة الإلكترونية لتسويق منتجاتهم.
كما أشاد بدور بنك التنمية لدعم الأسر المنتجة، وحث المزارعين على الاستفادة من السياحة الريفية من خلال خلق فرص ومسارات سياحية للاستمتاع بأجواء مزارع الرمان، ومعايشة تجربة قطف الثمار من داخل المزارع، والتعرف على طرق زراعة الرمان. واختتم كلمته متمنيًا للقائمين على المهرجان التوفيق، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وألقى شايق بن محمد الشايق، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، كلمةً رحَّب فيها بالحضور، ثم ألقى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة كلمةً عبر الاتصال المرئي، أشار فيها للدور الكبير لأمير المنطقة لتعاونه المثمر في إقامة المهرجانات، وعَقْد الشراكات الفاعلة، التي كان من نتائجها استمرار مهرجان الرمان للعام العاشر على التوالي.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية الرمان إبراهيم بن بخروش أن فعاليات المهرجان تتضمن إقامة عدد من ورش العمل، إضافة إلى مسارات سياحية لمزارع الرمان وقرية الأطاولة التراثية، وكذلك مشاركة المتاجر الإلكترونية، ومعرض للزراعة قديمًا، والأسر المنتجة.
وتجوَّل الحاضرون في جوانب المهرجان وأركان العارضين من المزارعين والأسر المنتجة والجهات الداعمة والرعاة والمشاركين من جميع الجهات.
الجدير بالذكر أن المهرجان يستمر إلى يوم الاثنين القادم، وسيتخلله العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتجارية والاجتماعية.
، "حسام بن سعود": رمان الباحة منتَج يتميز بجودته الإقليمية.. ونهدف إلى استمراره سنويًّا ،
المصدر : الخليج 365
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