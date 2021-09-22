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التقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 12:31 AM
ناقشا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الموضوعات الإقليمية والدولية المشتركة"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة خارجية إندونيسيا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن
التقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.
، "فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة خارجية إندونيسيا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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