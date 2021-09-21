الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي بالأخضر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - واس

توشحت الطرقات والميادين الرئيسة والمباني الحكومية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بأعلام الوطن وصور القيادة، واكتست باللون الأخضر، وذلك ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة .

ووقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط خلال جولته الميدانية اليوم، على موقع حفل أهالي منطقة الباحة، الذي سيقام الخميس القادم على مسرح منتزه الحسام بالقيم، حيث اطلع على آخر التجهيزات والاستعدادات للحفل الذي سيقام برعاية سمو أمير منطقة الباحة .

فعاليات وبرامج:

وكشف أمين الباحة الدكتور على السواط في تصريح صحفي عن الفعاليات والبرامج التي ستواكب الاحتفال باليوم الوطني تحت شعار ” هي لنا دار ” ، والتي تتضمن حفل أهالي المنطقة الذي يشمل كلمة لسمو أمير الباحة وبعض الكلمات الخطابية وأوبريت غنائي وطني بمشاركة فرقة الفنون الشعبية والعرضة السعودية والقصائد الشعرية وفقرة لذوي الإرادة لمركز المعاقين بالمنطقة إلى جانب فقرة الألعاب النارية .

مرسم حر:

وبين أن الفعاليات تتضمن المرسم الحر لرسم صور ولاة الأمر ومعالم المملكة، إلى جانب مسيرة للسيارات الكلاسيكية ستجوب مدينة الباحة ومحافظاتها، تحمل شعارات وأعلام الوطن، وفعاليات ينظمها مجلس شباب الباحة في منتزهي الحسام ورغدان وألعاب نارية، إلى جانب فعاليات هيئة الترفيه التي تشمل الألعاب النارية في اليوم الأول، وعرض للطيران في اليوم التالي.

وأكد الدكتور السواط الانتهاء من جميع الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة بتوجهات سمو أمير المنطقة، مفيداً بأن الأمانة والبلديات جهزوا أكثر من 167 منتزهاً وحديقة لاستقبال المرتادين، إلى جانب تركيب 15 ألف علم من أعلام المملكة، وأكثر من 20 ألف متر طولي من الإضاءات الخضراء، وعدد من اللوحات والشاشات.

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