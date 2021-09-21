، متحدث "الأمر بالمعروف" يُحذِّر من حساب منتحل على موقع "تيك توك" ،

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أوضح تركي بن عبدالله الشليل، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الرئاسة العامة رصدت حسابًا عبر موقع "تيك توك"، انتحل الاسم الرسمي للرئاسة وشعارها، مؤكدًا أنه لا علاقة ولا صلة للرئاسة بهذا الحساب، وأنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقه.
وبيَّن "الشليل" أن حسابات الرئاسة العامة في تويتر، وإنستغرام، وسناب شات، واليوتيوب، والتيليجرام فقط، وهي تحت معرف موحد، هو pvgovsa.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 12:02 AM
أكد: لا علاقة ولا صلة للرئاسة به.. واتخذت الإجراءات النظامية بحقهمتحدث "الأمر بالمعروف" يُحذِّر من حساب منتحل على موقع "تيك توك"
أوضح تركي بن عبدالله الشليل، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الرئاسة العامة رصدت حسابًا عبر موقع "تيك توك"، انتحل الاسم الرسمي للرئاسة وشعارها، مؤكدًا أنه لا علاقة ولا صلة للرئاسة بهذا الحساب، وأنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقه.
وبيَّن "الشليل" أن حسابات الرئاسة العامة في تويتر، وإنستغرام، وسناب شات، واليوتيوب، والتيليجرام فقط، وهي تحت معرف موحد، هو pvgovsa.
، متحدث "الأمر بالمعروف" يُحذِّر من حساب منتحل على موقع "تيك توك" ،
المصدر : الخليج 365
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