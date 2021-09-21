، "أف بي آي": "القاعدة" و"داعش" يخططان لتنفيذ هجمات واسعة في الولايات المتحدة ،

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كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، أن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" يواصلان البحث عن نقاط الضعف ويعدان الخطط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق على الأراضي الأمريكية، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال "كريستوفر راي" خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "نواصل مراقبة التهديدات من التنظيمات الإرهابية الأجنبية مثل داعش والقاعدة. يواصل أعضاء هذه التنظيمات البحث عن نقاط الضعف ولا يتخلون عن نية تنفيذ هجمات واسعة النطاق ضدنا. وبالطبع، نحن نراقب تطور الوضع في أفغانستان".
وأضاف "حتى يومنا هذا، يواصل تنظيم داعش الترويج بقوة لخطابه البغيض وجذب المتطرفين العنيفين الذين يرغبون في شن هجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحنا في الخارج".
ووفقًا له، فإن ما يثير القلق بشكل خاص في واشنطن هو حقيقة أن "الإرهابيين يستخدمون الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الهاتف المحمول للرسائل الفورية لتحقيق أهدافهم".
"أف بي آي": "القاعدة" و"داعش" يخططان لتنفيذ هجمات واسعة في الولايات المتحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-22
كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، أن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" يواصلان البحث عن نقاط الضعف ويعدان الخطط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق على الأراضي الأمريكية، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال "كريستوفر راي" خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "نواصل مراقبة التهديدات من التنظيمات الإرهابية الأجنبية مثل داعش والقاعدة. يواصل أعضاء هذه التنظيمات البحث عن نقاط الضعف ولا يتخلون عن نية تنفيذ هجمات واسعة النطاق ضدنا. وبالطبع، نحن نراقب تطور الوضع في أفغانستان".
وأضاف "حتى يومنا هذا، يواصل تنظيم داعش الترويج بقوة لخطابه البغيض وجذب المتطرفين العنيفين الذين يرغبون في شن هجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحنا في الخارج".
ووفقًا له، فإن ما يثير القلق بشكل خاص في واشنطن هو حقيقة أن "الإرهابيين يستخدمون الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الهاتف المحمول للرسائل الفورية لتحقيق أهدافهم".
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
12:04 AM
قال إن الإرهابيين يستخدمون شبكات التواصل وتطبيقات الرسائل الفورية لتحقيق أهدافهم
كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، أن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" يواصلان البحث عن نقاط الضعف ويعدان الخطط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق على الأراضي الأمريكية، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال "كريستوفر راي" خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "نواصل مراقبة التهديدات من التنظيمات الإرهابية الأجنبية مثل داعش والقاعدة. يواصل أعضاء هذه التنظيمات البحث عن نقاط الضعف ولا يتخلون عن نية تنفيذ هجمات واسعة النطاق ضدنا. وبالطبع، نحن نراقب تطور الوضع في أفغانستان".
وأضاف "حتى يومنا هذا، يواصل تنظيم داعش الترويج بقوة لخطابه البغيض وجذب المتطرفين العنيفين الذين يرغبون في شن هجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحنا في الخارج".
ووفقًا له، فإن ما يثير القلق بشكل خاص في واشنطن هو حقيقة أن "الإرهابيين يستخدمون الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الهاتف المحمول للرسائل الفورية لتحقيق أهدافهم".
، "أف بي آي": "القاعدة" و"داعش" يخططان لتنفيذ هجمات واسعة في الولايات المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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