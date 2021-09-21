محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق طلائع الجيش المصري الأول لكرة القدم، إنجازًا يحسب له ولمديره الفني الكفء عبدالحميد بسيوني بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. واحتكم الفريقان لركلات الترجيح حيث أهدر الأهلي ثلاثة ركلات فيما أهدر لاعبو الطلائع ركلتين ليتوّج الفريق بلقب كأس السوبر . “طلائع الجيش" يُسقط "الأهلي" ويتوّج بلقب السوبر المصري محمد السيّد الخليج 365 2021-09-21 حقق فريق طلائع الجيش المصري الأول لكرة القدم، إنجازًا يحسب له ولمديره الفني الكفء عبدالحميد بسيوني بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. واحتكم الفريقان لركلات الترجيح حيث أهدر الأهلي ثلاثة ركلات فيما أهدر لاعبو الطلائع ركلتين ليتوّج الفريق بلقب كأس السوبر . 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 11:10 PM اخر تعديل 22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 12:10 AM حقق فريق طلائع الجيش المصري الأول لكرة القدم، إنجازًا يحسب له ولمديره الفني الكفء عبدالحميد بسيوني بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. واحتكم الفريقان لركلات الترجيح حيث أهدر الأهلي ثلاثة ركلات فيما أهدر لاعبو الطلائع ركلتين ليتوّج الفريق بلقب كأس السوبر . ، “طلائع الجيش" يُسقط "الأهلي" ويتوّج بلقب السوبر المصري ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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