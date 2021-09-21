السعودية | عروض عسكرية وألعاب نارية في 13 مدينة.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ وفعاليات اليوم الوطني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عروض عسكرية وألعاب نارية في 13 مدينة.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ وفعاليات اليوم الوطني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

في 23 من شهر سبتمبر كل عام تحتفل المملكة باليوم الوطني، ولعل الشعار الذي اعتمدته لاحتفالات هذا العام يعكس الكثير والكثير من المفاهيم حول مسيرة الإنجازات منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا، حيث تحتفل المملكة يوم الخميس المقبل باليوم الوطني الـ 91.

ويعيد اليوم الوطني للأذهان ذكرى تأسيس المملكة عام 1932م، وتوحيدها على يد الملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، حيث تمكَّن بعد نضالٍ استمر 30 عاماً من ضم نجد والحجاز وملحقاتها تحت رايته، حيث تم إصدار مرسوماً ملكياً بإطلاق اسم “المملكة العربية السعودية” على البلاد في مثل هذا اليوم، وقد جعلها الملك عبد الله عام 2005 عطلة وطنية رسمية.

إنجازات ونجاحات

واستطاعت المملكة تحقيق قفزات وانجازات في السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مكانتها باعتبارها من أهم دول العالم الإسلامي والعربي والشرق الأوسط ولفتت إليها أنظار المتشوقين لمعرفة الحضارة العربية باعتبارها الدولة الأكثر شهرة إسلاميًا وعربيًا.

سر شعار اليوم الوطني الـ 91

كشفت هيئة الترفيه العديد من التفاصيل حول شعار اليوم الوطني (هي لنا دار)، مؤكدًة أن الشعار استلهم من مبدأ ثقافة (الأنسنة) والتي نجدها منعكسة على المشاريع الضخمة لرؤية 2030، وهي مشروع البحر الأحمر بلوم – برنامج تطوير الدرعية التاريخي – مشروع مترو الرياض – مشروع نيوم ذا لاين – مشروع التشجير – البرنامج الوطني للطاقة المتجددة – القمر الصناعي شاهين سات – مشروع هايبرلوب للنقل السريع – مشروع القدية – ازدهار المشاريع بفكر وأيدي شباب الوطن

هي لنا دار

ولعل الكثير منا لا يعلم لماذا تم اختيار شعار “هي لنا دار” إلا أن الحقيقة تكشف أنها عنوان لإحدى القصائد والأغاني الشعبية والتي تصف الوطن بالدار، حيث تقول: “يا دار لنا .. حقك علينا .. والسايل في يدينا .. يا دار لا هنتِ ولا هان راعيك .. حب وكرامة دارنا اليوم نحميك”، وهو وصف عميق صادق يلامس مشاعر الفخر والإعتزاز، ويقد بمعنى الدار هو المكان المعمور ببنيان أو أرض بكر خالية، وفي هذا المعنى يستشعر الشعب بكل ما تقدمة المملكة العربية السعودية لتكون لنا دار، ولا تنسى جهود المملكة بهزم جائحة كورونا، وأكدت من خلالها قدرتها وقوتها على إكمال مشاريع قائمة وإطلاق مشاريع ضخمة، تدفع أبناؤها نحو الإمكانيات والفرص من أجل استمرار النمو والحفاظ على الحياة الكريمة.

فعاليات اليوم الوطني

وتتضمن احتفالية هذا اليوم على إقامة العروض الشعبية، والبرامج الترفيهية في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى إطلاق مبادرة وطنية بعنوان “ننشد للوطن”، فضلًا عن تنظيم عدد من الحفلات الفنية في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر 2021.

وبالانتقال إلى فعاليات اليوم الوطني فنجد أنه بالتعاون بين أمانات المناطق والهيئة العامة للترفيه، تم الانتهاء من استعداداتها لليوم الوطني 91، حيث ستنطلق الفعاليات يوم الخميس المقبل، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار #هي_لنا_دار.

عروض جوية وألعاب نارية

وستشهد سماء العاصمة الرياض عروضاً جوية، يقدمها فريق الصقور والمقاتلات والطيران المدني، إذ ستقدم الطائرات العمودية تشكيلات فنية حاملة العلم السعودي، في الرابعة عصر الخميس المقبل، ولمدة ساعة، بالقرب من مبنى صناعية الشمال بالرياض.

كما، ستطلق الألعاب النارية فوق 13 مدينة في أنحاء المملكة، والتي تبدأ من الساعة التاسعة مساءً في عدة مواقع، وبالتزامن مع الألعاب النارية تنطلق العديد من الفعاليات الفنية الغنائية في الثامنة من مساء الخميس، بمشاركة أبرز نجوم الغناء على مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، بالإضافة إلى فعاليات مسرحية وتراثية ومعارض للوحات وطنية في عدد من مناطق السعودية.

وتزينت شوارع المملكة بالأعلام والإضاءات الخضراء خلال الساعات الأخيرة استعدادا لانطلاق الفعاليات، واهتمت أمانات المناطق بتزيين الأماكن العامة والتراثية والتاريخية احتفاءً بهذه المناسبة.

عرض عسكري بمشاركة نسائية

ومن المنتظر أن تنظم وزارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، عرضاً عسكرياً في واجهة الرياض لمدة ساعة، يتخلله ولأول مرة مشاركة المرأة في العر، كما يشمل العرض إقامة متحف لأبرز المقتنيات من قطاعات وزارة الداخلية، وذلك من بعد المغرب يوم الخميس.

وتستعرض قوات الحرس الملكي بمسيرة للفرق الخاصة بها، وعرض لسيارات القديمة التي كانت تواكب ملوك السعودية، إضافة لعروض الخيل والفرق الموسيقية، وتبدأ الفعالية في الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء.

المنطقة الغربية

وستكون جدة على موعد مع عروض الفنون الشعبية ومسابقات الأطفال والدمى المتجولة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي.، ضمن فعاليات اليوم الوطني، كما سيحتضن ميدان السارية جدارية الفن التشكيلي، وهي عبارة عن تصميم لوحة وطنية وفقاً لهوية اليوم الوطني.

وستقيم أمانة جدة مباراة استعراضية بملعب “الفاير بول” على شارع الأمير سلطان، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة لفعالية الدراجات الهوائية بمشاركة 50 دراجاً ودراجة من فريق الشجاعة للدراجات، والتي ستنطلق ابتداءً من شارع الأمانة مروراً بالكورنيش الأوسط وشارع فلسطين وشارع الأندلس ومن ثم العودة إلى شارع الأمانة.

وأضاف أن الفعاليات ستتضمن إطلاق مبادرتين للتشجير وزيادة المسطحات الخضراء، بالتعاون مع جمعية البر وإحدى الشركات التجارية، وذلك في ممشى اليمامة وحديقة النخيل وشارع الأمير نايف وممشى الأمير فيصل بن فهد.

مسيرات غنائية وطنية

ومن المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية حيث زينت شوارع المنطقة الشرقية بالأعلام والإضاءات الخضراء، بالإضافة للوحات التي حملت معالم رئيسة لمحافظات المنطقة الشرقية، كما شملت قصر الإمارة القديم بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران “إثراء” والعديد من المعالم الأثرية والمجسمات الجمالية في الشرقية.

وستشهد محافظات الشرقية مسيرات غنائية وطنية وعروض السيارات القديمة وعرضا لأفلام وثائقية وطنية بهذه المناسبة، بالإضافة لتوزيع أكثر من 5000 هدية للمواطنين والمقيمين.