السعودية | طعنوه عدة طعنات.. شرطة حائل تقبض على 3 مواطنين سلبوا مواطنًا تحت تهديد السلاح

أعلنت شرطة منطقة حائل، الثلاثاء، القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق، اعتدوا على مواطن وأصابوه بطعنات متفرقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لاعتداء تحت تهديد السلاح وسلبه وإصابته بطعنات متفرقة – حالته الصحية مستقرة -، حيث أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقدين الثاني والرابع من العمر، وضُبطت بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة.