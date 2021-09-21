ضبط 3 أشخاص طعنوا مواطنًا لسرقته في حائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة حائل القبض على 3 مواطنين قاموا بالاعتداء على مواطن تحت تهديد السلاح.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لاعتداء تحت تهديد السلاح وسلبه وإصابته بطعنات متفرقة – حالته الصحية مستقرة -، حيث أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقدين الثاني والرابع من العمر، وضُبطت بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة.

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