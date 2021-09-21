الركن السويسري يزور مرضى السرطان ويهديهم 30 ساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وزعت شركة الركن السويسري للساعات، بتوجيه من نائب رئيس مجلس الإدارة صالح بن علي الحارثي، وبالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، ثلاثين ساعة على مرضى السرطان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وذلك احتفالًا بذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين.

وزار الوفد، الذي ضم عددًا من مسؤولي الركن السويسري برئاسة إدارة التسويق والعلاقات العامة الإعلام ومقبل السريع مدير عام الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بالرياض، قسم الأورام في المدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، حيث سلمهم الوفد ثلاثين ساعة مقدمة من الركن السويسري، كما شكر أعضاء الوفد المدينة الطبية على الرعاية والعناية والاهتمام الكبير المقدمة لمرضى السرطان، متمنين للمرضى الشفاء العاجل.

ذكرى عزيزة:

وبهذه المناسبة، قال الحارثي نائب رئيس مجلس إدارة الركن السويسري: “إن هذه الخطوة تأتي في إطار مشاركة الركن السويسري في فعاليات الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ91، وهي ذكرى عزيزة على كل مواطن، بجانب ذلك تأكيدًا لاهتمامنا بشريحة هامة في مجتمعنا وهم مرضى السرطان، الأمر الذي يعزز من إستراتيجية الركن السويسري في تنفيذ وتحقيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية، تجاه مجتمعنا، خاصة الشرائح التي تحتاج إلى الدعم والمؤازرة”

وأكد الحارثي أن هذه المشاركة مع جمعية مكافحة السرطان تأتي لتوطيد العلاقات الخيرية والإنسانية في إطار المسؤولية الاجتماعية دعمًا من الركن السويسري في إطار سياساته للمسؤولية المجتمعية وضمن اهتمامه وسعيه المتواصل للمشاركة بمختلف المساهمات الاجتماعية بشتى السبل الممكنة، وبما ينعكس إيجابًا على القدر الأكبر من شرائح فئات المجتمع المستهدفة بتقديم يد العون لها.

عروض جديدة:

جدير بالذكر أن الركن السويسري للساعات، شارك في عدة فعاليات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91، كما قام بهذه المناسبة بإطلاق عروض جديدة ومبتكرة لعملائه، شملت فروعه الـ180 المنتشرة بمختلف مناطق المملكة والمتجر الإلكتروني، حيث تضمنت العروض تخفيضات على مختلف أصنافه وماركاته العالمية، وصلت حتى 50%، 40% وعروض اليوم الوطني الـ91، وذلك تحت شعار كلها لك، والتي وجدت صدى واسعًا وتجاوبًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمع السعودي.



شارك الخبر