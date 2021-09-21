إزالة تعد مجاور لجبل ثور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية بمشاركة إدارة الخدمات العامة ومساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، عقوما ترابية وبناء بالحجر مجاورا لجبل ثور ضمن نطاق البلدية على مساحة 17500م2. وأوضحت الأمانة أن التعديات رصدت بمتابعة وكالة البلديات وأزيلت الإحداثات والعقوم الترابية إزالة كلية بمشاركة الجهات المعنية. وحذرت من التعدي على الممتلكات العامة والأراضي الفضاء، مؤكدة استمرار العمل لرصد جميع التعديات والمخالفات تطبيقا للأنظمة والتعليمات.

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