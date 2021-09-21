«التعليم» تستعد لتطبيق الدراسة الدولية PIRLS لطلبة الصف الخامس الابتدائي

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وستنفذ الوزارة تطبيق الاختبار الدولي PIRLS على طلبة الصف الخامس الابتدائي خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر المقبل؛ بهدف قياس مستويات الفهم القرائي للطلاب والطالبات، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي بين الدول المشاركة في الاختبارات التي تشرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA).
وتشارك المملكة في هذا الاختبار للدورة الثالثة من الاختبارات على التوالي بعد دورتي عام 2011 و2016، التي كانت تطبق على طلبة الصف الرابع الابتدائي، وستطبق لهذا العام الدراسي على طلبة الصف الخامس بسبب الجائحة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة أثناء أداء الاختبار في المدارس.
وتأتي جهود وزارة التعليم في الاهتمام بالتقويم الخارجي عبر المشاركة في الاختبار الدولي PIRLS؛ كأحد أهم الأدوات المرجعية التي تساعد على التقييم والمراجعة والتطوير، وقياس أداء الطلبة وفق معايير الإنجاز الدولية، وإعداد المعلمين وتدريبهم وتمهينهم في طرق التدريس وإعداد اختبارات قياس الأداء وإجرائها، وكذلك مراجعة وتطوير المناهج، والاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي حققت نتائج متقدمة في هذه الاختبارات.
وتبذل التعليم جهودا كبيرة في تعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية وتحسين نتائجهم ورفع مستوى نواتج التعلم، وذلك بالشراكة الفاعلة والمثمرة مع الأسر وأولياء الأمور، الذين يقومون بدور بارز وملموس في تحفيز أبنائهم على المشاركة والإجادة في الاختبارات الدولية التي تسهم في تغيير ثقافة المجتمع ليكون الأداء فيها منسجما مع الطموح، ومستجيبا مع الإمكانات والدعم المقدم من الوزارة، بالإضافة إلى الدور المهم والحيوي للمعلمين والمعلمات في تدريب الطلبة على طبيعة هذه الاختبارات وكيفية أدائها، عبر تطبيق نماذج من الاختبارات الدولية كجزء من اليوم الدراسي.
التعليم تسعى لتحسين أداء الطلبة في الاختبارات الدولية، من خلال:
- العمل على مواءمة المناهج مع متطلبات هذه الاختبارات بشكل تدريجي.
- التركيز على التطبيقات والأنشطة التي تستهدف مهارات التفكير العليا.
- إعادة توزيع الخطط الدراسية.
- التطوير المهني للمعلمين عبر تقديم حقائب تدريبية وتحديثها باستمرار.
- وضع مؤشرات ومستهدفات على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية.
- تعزيز دور عمليات الإشراف التربوي في دعم المعلمين.
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