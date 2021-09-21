تسجيل 69 إصابة بكورونا وشفاء 48 حالة

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وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 69 حالة مؤكدة وتعافي 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2359 حالة منها 317 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546,681 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535,650 حالة، فيما تم تسجيل عدد 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8672 حالة.
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أرقام حالات كورونا بالمملكة:
إجمالي الإصابات 546,681
حالات التعافي 535,650
حالات الوفاة 8672
الحالات النشطة 2359
الحالات الحرجة 317
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