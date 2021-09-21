شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 69 إصابة بكورونا وشفاء 48 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدة أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 69 حالة مؤكدة وتعافي 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2359 حالة منها 317 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546,681 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535,650 حالة، فيما تم تسجيل عدد 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8672 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

أرقام حالات كورونا بالمملكة:

إجمالي الإصابات 546,681

حالات التعافي 535,650

حالات الوفاة 8672

الحالات النشطة 2359

الحالات الحرجة 317