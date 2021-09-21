منح الاعتماد المؤسسي الكامل لمعهد الصناعات الغذائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار» الاعتماد المؤسسي الكامل لمعهد الصناعات الغذائية في مدينة السيح بمحافظة الخرج بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الاعتماد المؤسسي، بهدف الإسهام الفاعل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محليا ودوليا، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

وجاء اعتماد المعهد بعد استيفائه لشروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة من قبل مركز «مسار»، حيث تتمثل معايير الاعتماد المؤسسي في الشراكة مع أصحاب العمل، والحوكمة والإدارة، والقبول وخدمات المتدربين، إضافة إلى تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم، والتدريب والموارد، وتحصيل المتدربين، وتأهيل وتطوير المدربين، والاستدامة والفاعلية.

يذكر أن معهد الصناعات الغذائية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية «هدف» ، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.