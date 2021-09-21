شكرا لقرائتكم خبر منح الاعتماد المؤسسي الكامل لمعهد الصناعات الغذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء اعتماد المعهد بعد استيفائه لشروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة من قبل مركز «مسار»، حيث تتمثل معايير الاعتماد المؤسسي في الشراكة مع أصحاب العمل، والحوكمة والإدارة، والقبول وخدمات المتدربين، إضافة إلى تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم، والتدريب والموارد، وتحصيل المتدربين، وتأهيل وتطوير المدربين، والاستدامة والفاعلية.
يذكر أن معهد الصناعات الغذائية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية «هدف» ، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.
كانت هذه تفاصيل خبر منح الاعتماد المؤسسي الكامل لمعهد الصناعات الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.