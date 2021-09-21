لجنة شورية تناقش أسباب ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة

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وأكدت الدكتورة زينب أبوطالب، أن الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي للمجلس من خلال دراسة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، سعيا إلى ما فيه مصلحة الوطن وتحقيقا لتطلعات المواطن.
وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وما احتواه من استراتيجية وخارطة طريق تهدف إلى تطوير البحوث واستحداث البرامج لدعمها.
واطلع المجتمعون على الأهداف الاستراتيجية للوزارة المرتبطة بمؤشرات ومبادرات تسهم في تحقيق هذه الأهداف، من خلال الخطط الموضوعة والمراحل الزمنية المدرجة والمعتمدة التي تسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية التي تركز على الصحة الوقائية العامة، كالوعي والتطعيم للحد من التعرض للأمراض، والتحكم بالأمراض المعدية وغير المعدية، ويشمل ذلك الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، بما في ذلك التعامل مع الأوبئة والكوارث الطبيعية وتعزيز السلامة المرورية.
فيما جرى استعراض إنجازات وزارة الصحة والخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة خلال موسم الحج، ومدى تهيئة وتجهيز جميع المرافق الصحية المشاركة خلال الموسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال الخدمات المساندة للخدمات الوقائية والعلاجية.
وطرح الأعضاء أسئلة واستفسارات حول ما تضمنه تقرير الوزارة، سواء فيما يتعلق بالخدمات الطبية أو في الموارد البشرية، فيما أجاب مسؤولو الوزارة على ما طرح من استفسارات، تمهيدا لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، للعرض أمام المجلس
للمناقشة في جلسة مقبلة.
وخلص المجتمعون إلى مقترحات وحلول تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية للمستفيدين من القطاع الصحي من مختلف شرائح المجتمع.
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