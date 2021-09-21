جمعية تلوح بمقاضاة كاتبة تتهمها بالإساءة للتمريض

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بيان الجمعية أكد حرصها التام على حماية الممرضين من أي اعتداء جسدي أو لفظ، أو إساءة أو استنقاص، نظرا لما تشكله هذه المهنة من دور محوري في منظومة الرعاية الصحية، كما شدد البيان على رسوخ القوانين والأنظمة في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من الجهات الحكومية والخاصة، والتي تكفل حقوق المرضى، وهي أولوية قصوى لدى جميع الكوادر التمريضية المسؤولة بتقديمهم الرعاية اللازمة لهم دون تمييز في الجنس، العرق أو الديانة، وهو ما تمليه عليهم مجموعة القيم العليا لأخلاقيات مهنة التمريض.
و نوه البيان إلى أن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكاتبة، يأتي من مسؤولية الجمعية المهنية وواجبها الوطني، لحفظ حقوق الكادر التمريضي، وعبرت عن رفضها القاطع لأي مزايدات على ما يقوم به أبطال التمريض في القطاعات الصحية من جهود كبيرة خلال الجائحة وقبلها أشادت بها القيادة، التي حرصت على أن يكون أحد أهداف رؤية المملكة 2030 زيادة أعداد التمريض السعودي وتسليط الضوء على دورهم المهم في المنظومة الصحية، ويدلل على ذلك برنامج ولي العهد للتمريض، حيث تشرفت مهنة التمريض بأن تقترن باسمه استثناء من دون كل المهن الصحية الأخرى
أسباب لجوء الجمعية للإجراءات القانونية:
- الإساءات طالت مهنة التمريض.
- حفظ حقوق الكادر التمريضي.
- رفضها القاطع لأي مزايدات على ما يقوم به أبطال التمريض.
- دورهم المهم المحوري في المنظومة الصحية.
- جهودهم الكبيرة خلال الجائحة.
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